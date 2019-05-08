İstanbul'da dev dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütüyle bağlantılarının olduğunu söyleyip vatandaşlardan 10 milyon liralık vurgun yapan 20 dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'da telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyen mağdurların ihbarı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 aylık süren telefon ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin organize bir şekilde çalıştıklarını tespit edildi.

'Terör örgütü hesabınızı eline geçirdi' diyerek dolandırdılar

Ekiplerin radarına takılan şüphelilerin rast gelen aradıkları kişilere kendilerine polis ve savcı gibi tanıtıp, sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini ve isimleri adına hat çıkarıp kullandığı yönünde sözlerle ikna ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde dolandırıcıların bilgisayar programları kullanarak vatandaşları 155 polis imdat telefonundan arıyormuş gibi gösterdikleri ve kendilerine inanan vatandaşların geri vereceklerini söyleyerek bankadaki paralarını çektirip park gibi tenha yerlere getirmesini istekleri belirlendi. Mağdur olan insanların büyük bölümü yaşlı insanlardan oluşurken, vatandaşların ziynet eşyalarını poşete koyarak kendi elleriyle teslim ettikleri o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

18 mağdurdan 4 ayda 10 milyon lira dolandırdılar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin toplam 18 mağdurdan yaklaşık 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Polisin telefon dinlemeleri sırasında şüphelilerin, dinlemeye takılan 9 şüpheli 4 milyon liralık vurgun yapacağı sırada belirlenerek kıskıvrak yakalandı. Mahkeme çıkarılan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılar 3 ilde düzenlenen operasyonla ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerekli delillerin toplanmasıyla birlikte şüphelilere yönelik İstanbul, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde operasyon yapıldı. Operasyonlarda çete lideri Burak D. (30) ile Mikail A. (43) aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan baskınlarda telefon aramalarında kullanılan 2 bilgisayar, 2 adet post makinesi, 15 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

Dolandırıcıların 17'si tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptıkları operasyonlarla gözaltına alınan 20 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında iki çete liderinin bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce ara operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.