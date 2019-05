İstanbul'da dev kazanlarda iftar yemeği hazırlanıyor

Yemeklerin yapımı için 4 ton dana eti, 3 ton pirinç, 2 tona yakın mercimek, bir o kadar nohut, 3 ton tulumba tatlısı kullanılıyor. Üsküdar Belediyesi Aşevi'ni ziyaret edip aşçı önlüğünü giyen ve kazanların başına geçen Başkan Hülmi Türkmen, bütün İstanbulluları en az 1 gün Üsküdar'da iftar yapmaya davet etti.

Ramazan ayının bereketi ilk günden Üsküdar'da kendini gösterdi. Üsküdar Belediyesi Aşevi'nde her gün 30 bin kişi için iftar yemeği hazırlanıyor. Vatandaşlar Üsküdar'daki 16 farklı noktada Üsküdar Belediyesi'nce dağıtılan yemeklerle iftarlarını açabilecek. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aşevini ziyaret ederek iftariyelik yemeklerin hazırlanışını yerinde inceledi. Aşçılardan çalışmalarla ilgili bilgi alan Türkmen, daha sonra aşçı önlüğü giyerek kazanların başına geçti. Kazanları karıştırdığı sırada basın mensuplarına seslenen Türkmen, kullanılan malzemelerin kalitesine vurgu yaptı.

Üsküdar Belediyesi Aşevi'ndeki incelemeleri sırasında İHA'ya konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şu açıklamalarda bulundu: “Bugün Ramazan ayının biri. Üsküdar Belediyesi olarak hem ramazanın, hem de akşama iftar hazırlığının heyecanını yaşıyoruz. Bugün burada, akşama 30 bin kişi için hazırlayacağımız iftar sofrasının hummalı bir çalışması var. Bizim menümüz fiks menü. Etli pilav, çorba, kavurma, hurma, ayran, tatlı ve su. Her gün yaklaşık 30 bin kişilik yemek yapıyoruz. Bunu yaparken 4 ton dana eti, 3 ton pirinç, 2 tona yakın mercimek, bir o kadar nohut, 3 ton tulumba tatlısı kullanıyoruz. 2 ton hurma, 25 bin adet su, 25 bin adet ayran, 25 bin adet ekmek dağıtıyoruz. Güzel, iftara has özel paketlenmiş hijyenik ekmekler hazırlıyoruz ki vatandaş aldığı zaman artık kalmasın. Bu nedenle küçük küçük ekmekler hazırlıyoruz. Bizim Üsküdar merkezdeki Valide Sultan gemimiz başta olmak üzere onun önündeki ve etrafındaki parkta 5 bin kişiye iftar açıyoruz. Ama 7 ayrı mahallemiz ve 8 ayrı sosyal tesisimiz olmak üzere toplam 16 ayrı noktada her akşam 30 bin Üsküdarlı ve İstanbullu hemşehrimize iftar sofrası hazırlıyoruz. Bizi izleyen sevgili seyircilerimizi buradan açıkça davet ediyorum. Üsküdar'da bir iftar sofrasında bulunmak için mutlaka kendinize zaman ayırın. Çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Zaten Üsküdarımız bir Ramazan şehri. Özellikle Üsküdar merkezdeki iftar soframız, İstanbul'un değişik ilçelerinden insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir sofra. Marmaray, Avrasya, Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile gelmek mümkün. Deniz ulaşımı ile gelmek, mahallelerden gelmek kolay. Dolayısı ile çok kolay, ulaşılabilir bir lokasyonda Valide Sultan gemisi ve önündeki parkta sevgili izleyicilerimizi, bütün İstanbulluları iftar soframıza bekliyoruz. Yemeklerimiz A kalitedir. 10 numara yemek yapıyoruz. Altını çizerek söyleyeyim, meşhur pilavımızın tadı bir başka. Çünkü pilavımızda Trabzon tereyağı kullanıyoruz. Her gün 1 ton yağ kullanıyoruz; bunun yarıdan fazlası Trabzon'dan getirdiğimiz özel tereyağlarıdır. Diğer yarısında sıvı yağ kullanıyoruz. Hemşehrilerimiz Trabzon tereyağlı pilava hasret iseler bu özlemlerini daha fazla ertelemesinler. Üsküdar'a bekliyoruz.”

Gazetecilerin ‘Yemeklerin içine ne kattınız, sevginizi kattınız mı?' sorusunu cevaplayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şunları söyledi, “Kesinlikle öyle. Sevgimizi ama en önemlisi tabi Ramazan'ın bereketi var işin içinde. Gayet güzel, sağlıklı, hijyenik bir ortamda yapıyoruz yemeklerimizi gördüğünüz gibi. En önemlisi de, bütün yemeklerde kullandığımız malzemeler birinci sınıf kaliteli malzeme. Biz evimizde kendimizin yiyemeyeceği bir yemeği asla vatandaşlarımıza vermeyiz. Kullandığımız et taze dana eti, pirincimiz lüks birinci sınıf, pilavlık baldo pirinç. Tatlımız, kullandığımız yağ, hurma en kalitelisi. Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bunları anlatmak güzel, gelip tatmak lazım. Bizi izleyen sevgili izleyicilerimize, bütün İstanbullulara açıkça davette bulunuyorum. İstanbul'da olanlar, Anadolu'dan gelenler, en az 1 gün de olsa Üsküdar'daki iftar sofralarında oruçlarını açmaya davet ediyoruz.”