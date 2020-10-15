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İstanbul'da dev korsan kitap operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih ve Kadıköy’deki 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce ’korsan kitap’ ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih ve Kadıköy'deki 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce 'korsan kitap' ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kadıköy ve Fatih'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce 'korsan kitap' ele geçirildi. Ele geçirilen korsan kitapların üniversite ders kitapları olduğu belirlendi.


Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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