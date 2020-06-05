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İstanbul'da dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Aksaray bugün kalabalığıyla dikkat çekti.

İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Aksaray bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu.



Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme sürecine bıraktı. Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'daki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul'da normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Aksaray'da vatandaşların çoğu maske taksa da sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.

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