İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu kanaat önderlerinden Erdoğan'a destek

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Fatih'te Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluşarak 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri yeniden sahaya indi. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Yıldız Konal Süslü çalışmalarına Fatih'te devam etti. Laleli'de bulunan bir otelde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk de Süslü'ye eşlik etti. Süslü, 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. Kanaat önderleri, Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı.

“Reis tüm gücü milletinden aldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimattan söz eden AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, “Beraber iftar açıktık. Dedi ki: ‘Zafer gayrete aşıktır. Lütfen gidin, selamlarımı söyleyin. Benim insanlarımı dinleyin. Bize uyarı, öneri ve eleştirileriniz var mı diye sorun. Not edin. Raporlaştırın, getirin' Bu kadar yıldır cumhurbaşkanımızın elinde tek bir güç vardı. Milletin gücü. ‘Milletimden başka kimsem yok' diyor. Reis tüm gücü milletinden aldı” dedi.

AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk de toplantıda bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.