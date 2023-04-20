İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu. Kağıthane'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'un bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Kağıthane'de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin önünün de kapandığı görüldü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.