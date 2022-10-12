İstanbul'da dolunay manzarası mest etti

İstanbul'da kaydedilen Ekim ayında dolunay manzaraları izleyenleri kendine hayran bıraktı. Galata Kulesi ve Süleymaniye Camii silueti ile birlikte dolunayın görüntüsü masalsı kareler oluşturdu.

Çektiği video ve fotoğraflarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafçı Aslan Özcan, Ekim ayında çektiği dolunay fotoğrafları ile eşsiz videolar ortaya çıkarttı. Galata kulesi silueti ile dolunayı yakalamak için timelapse tekniği ile toplam 350 fotoğraf çekip bunları 14 saniyeye sığdırdı. Süleymaniye Camiiyle dolunayı toplam 800 fotoğraf karesiyle çekerek bunları 30 saniye video haline getirdi. Zaman atlatmalı çekim tekniği ile çekilen fotoğraflardan oluşan vidolarda dolunayın saniyeler içerisinde hızla hareket etmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.