İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere çeşitli para cezaları kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Sarıyer Baltalimanı'nda gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 6 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle toplam 2 bin 616 TL, trafik levhasına uymayan 1 sürücüye 436 TL, aracının muayene süresi dolan 1 sürücüye ise 951 TL para cezası kesildi. Denetimlerin süreceği öğrenildi.