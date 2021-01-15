İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da drone ile kar manzaraları

İstanbullular güne kar yağışı ile başladı.

Kağıthane'de beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. İşlerine gitmek üzere sabah evlerinden çıkan İstanbullular kar yağışı ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise kar altında parkta yürüyüş yaptı.


Kar yağışı altında yürüyüş yapan bir genç, "Çok güzel bir yıl olacak. Uyuyordum. Kar yağışını görünce dışarı çıktım yürüyüş yapıyorum" dedi.


Kağıthane'de etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. İlçeyi kaplayan beyaz örtü drone ile havadan da görüntülendi.

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