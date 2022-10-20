İstanbul'da dronlu trafik denetimi

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında aracının muayene süresi dolan 2 kişiye toplam 854 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar uygulama noktasında tek tek durdurularak, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetim esnasında araç muayenesinin dolduğu belirlenen 2 kişiye toplam 854 TL para cezası kesildi.

"Daha sık da yapılabilir"

Denetimler esnasında aracı durdurulan Eyüp Özgür, "Güvenlik açısından bu denetimlerin olması gerekiyor, yapılması gereken bir şey. Bence iyi oluyor, daha sık da yapılabilir. Özellikle hafta sonları Sarıyer yönünde alkollü araç kullananlar çok fazla oluyor, sıkıntılar oluyor" dedi.

"Ceza yedim sandım"

Bir başka sürücü ise, "Vallahi ceza yedim sandım. Dronu görünce artık hep ceza yiyoruz sanıyoruz. Denetimler iyi, güzel, olması gerektiği gibi'' şeklinde konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.