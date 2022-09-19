İstanbul'da “Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” etkinliği

Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası çerçevesinde Şişli'de bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, şeker kullanımında dünyada üç, Avrupa'da ise birinci sırada olduklarını söyleyerek, “Şeker bir zehirdir, dünyanızdan çıkarın” dedi.

19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda şeker tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak için Şişli'de “Hayat Şekerden Tatlıdır” sloganı ile bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, alanında uzman isimler ve çok sayıda gönüllü, şekerli gıdalardan oluşturulmuş maketlerin önünde bir araya geldi. Etkinlikte bilinçli şeker tüketimi, aşırı şeker tüketiminin getireceği sağlık sorunları, çocukluk döneminde kazanılması gereken alışkanlıklar, gizli şeker kaynakları gibi pek çok konuda bilgi verildi. Şekerli gıdalardan oluşan dev maketlerin, ziyaretçiler tarafından yumruklandığı anlarda ise ilginç görüntüler oluştu.

“Şeker bir zehirdir, dünyanızdan çıkarın”

Şeker tüketmenin vücuda son derece zarar verdiğini söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Obezite açısından dünyada üçüncü, Avrupa'da da birinci hale gelmişsek, bu büyük problemi ivedilikle halletmemiz lazım. Şeker tüketimimizi azaltmamız lazım. Dünya sağlık örgütü yetişkin için 50 gram yani 13 küp şekeri önermekte. Ama biz 10 sene evvel 3 mislini yani 150 gram tüketiyorduk. Bunu 10 senede devlet ve sağlık bakanlığı ile işbirliği yapmamıza rağmen ancak 10 gram aşağı indirebildik. Sınıfta kaldık, başarısız olduk. Halbuki tuz tüketiminde biz bunun gereğini yapabilmiştik. Lütfen daha az şeker tüketin, ilave şeker almayın. Şeker bir zehirdir, bunu dünyanızdan çıkartın. Yediğimiz hemen her şeyde şeker var. Özellikle ekmek, makarna, beyaz pirinçte bol miktarda karbonhidrat var. Dolayısıyla bunlardan uzak durmalıyız” dedi.