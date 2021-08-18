İstanbul'da düzensiz göçmenlere sıkı takip

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlere ilişkin İstanbul'da 18 ilçede yapılan kontrollerde 547 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçmenlere yönelik kontrol yapıldığını açıkladı. İstanbul'da 18 ilçede dün gerçekleşen kontrollerde toplamda 547 düzensiz göçmen yakalandığını kaydetti. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceğini belirten Vali Yerlikaya, kontrollerin devam edeceğini belirtti.