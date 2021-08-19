İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da düzensiz göçmenleri yönelik çalışmalar sürüyor

İstanbul’da 18 ilçede, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, 506 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 18 ilçede, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, 506 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Düzensiz göçmenlere yönelik dün, 18 ilçede yapılan çalışmalarda 239'u Afgan uyruklu, 267'si diğer uyruklardan olmak üzere 506 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışmalarda yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

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