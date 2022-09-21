İstanbul'da eczanede genç kadına yumruklu saldırı kamerada

Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan genç bir kadın, tanımadığı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye ilaç almaya gelen genç bir kadın, kendisini arkasından takip eden bir şahsın yumruk saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbeyle öne eğilirken, saldırgan ise yere düştükten sonra koşarak eczaneden kaçtı. Olayın ardından kadın, kendisine yumruk atan tanımadığı şahsın yakalanması için emniyete giderek şikayette bulundu.

Kadına yumruklu saldırı kamerada

Saldırı anları ise eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye gelerek beklediği esnada şahıs arkasından giriyor. Şahıs ardından kadına yumruk atarak kaçıyor.

Öte yandan polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.