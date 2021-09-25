İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

İstanbul'da polis ekipleri gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletme ve şahıslara ceza yağdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Organize Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile gece saatlerinde Beyoğlu, Bakırköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere 39 ilçede 75 ekip ve 150 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimde işletmelerin turizm işletme, ruhsat, alkollü içki satışı izinleri kontrol edilirken kapalı alanda sigara tüketimine yönelik kontroller yapıldı. Şüpheli görülen bin 138 şahıs GBT'den (Genel Bilgi Taraması) geçirildi. İşletme kuralarını ihlal eden mekanlara ise cezai işlem uygulandı. Bir kişinin GBT sorgusunda 1 yıl 8 ay kesilmişi olduğu tespit edildi.

Yapılan denetimlerde 2 Ruhsatsız Mekan, 4 TAPDK belgesiz mekan, 1 mekanın mesul müdür belgesinin olmadığı, bir mekanda iki şahsın kapalı alanda sigara içtiği belirlendi. Öte yandan, mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 67 kadın ve sigortasız işçi olduğu tespit edilen 16 erkek şahıs gerekli işlemlerin devamı için Ahlak Kumar Büro Amirliğine sevk edildi.