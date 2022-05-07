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İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Asmalı Mescit Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara kapalı alanlarda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem yapıldı.

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