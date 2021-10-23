İstanbul'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı 130 personelin katılımıyla Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, Bağcılar ve Esenler ilçelerinde 55 eğlence mekanı denetlendi. Bin 214 şahsa GBT uygulaması yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. 3 mekanın Tapdk belgesi olmadan açık içki servisi yaptığı, 1 şahsın arandığı ve 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 47 kadının konsomatris olarak çalıştığı tespit edildi. Sigortasız olarak çalıştırıldığı belirlenen 2 kişi ve 47 konsomatris, gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.