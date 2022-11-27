İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri 5 milyon TL

Esenler ve Zeytinburnu'nda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 bin 420 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri elektronik sigaraları piyasaya sürmeye çalışan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde ekipler Esenler ve Zeytinburnu'daki depo ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 bin 420 adet elektronik sigara ve 9 bin 324 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.