İstanbul'da ele geçirilen 123 ton kaçak tütün ve tütün mamülleri imha edildi

İstanbul'da, polis ekiplerince son 5 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı sahte tütün ve tütün mamulleri toplu olarak imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 21 Temmuz ile 2 Kasım tarihlerini kapsayan son 5 ayda kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 ton nargile tütünü, 190 bin 544 paket elektronik sigara tütünü, doldurulmuş makaron, kaçak sigara ve sigara likiti, 64 bin 165 gram puro, 3 bin 500 kg sigara tütünü, 141 milyon 325 bin 700 dal boş makaron, bin 742 boş içki şişesi, bin 315 litre etil ve metil alkol, 700 şişe içki ve 2 fiber tank ele geçirilmişti.

Ele geçirilen toplam 123 ton gümrük kaçağı ve sahte alkollü içkiler ile tütün mamulleri, kamyonlara yüklenerek Kocaeli'ndeki imha merkezine nakledildi. Söz konusu sahte ve kaçak ürünlerin 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de imha edildiği belirtildi.