İstanbul'da enduro şöleni

Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından zamana ve doğaya karşı yapılan yarışta EnduroGP sınıfında birinciliği Rafet Karakuş (AVMK-GasGas) elde etti. İzzet Kazdal (AVMK-GasGas) ikinci sırada yer alırken, Bayram Uysal'da (AEMK-Sherco) üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ATV Şampiyonası açılış ayağında ATV GP'de Ahmet Özgül (TITUS-Polaris) birinci, Burak Kaya (STMOK-Canam) ikinci ve Görkem Gül (F-Polaris) üçüncü sırayı elde etti.

Şampiyona büyük ilgi gördü

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, salgın dönemi şartlarına rağmen şampiyonaya katılımdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Enduro sezonunun açılış yarışına 136 sporcu katıldı. Salgın şartları ve de bir yıllık aradan sonra şampiyonaya büyük bir katılımın olmasından dolayı çok memnunuz. Bütün sporcular yarışa iyi hazırlanmışlar ve bunun da karşılığını aldıkları kupalarla gördüler. İnşallah diğer yarışlarımızı da açıkladığımız tarihlerde yaparak sezonu sorunsuz bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.

Yarışlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

E1 SINIFI

1. İzzet Kazdal (AVMK-GasGas), 2.Gökhan Kart (FOSK-Husqvarna), 3.Deniz Memnun (Sarıyer-Memnun)

E2 SINIFI

1.Rafet Karakuş (AVMK-GasGas), 2.Salih Serim (Kartepe-KTM), 3.Süleyman Aydın (AVMK-KTM)

E3 SINIFI

1. Bayram Uysal (AEMK-Sherco), 2.Yunus Muşmul (Kartepe-KTM), 3.İslam Yıldız (STMOK-Sherco)

EB SINIFI

1.Soner Metin (Sarıyer-KTM), 2.İbrahim Duraman (FOSK-Husqvarna), 3.Serkan Karandı (AVMK-GasGAs)

GENÇ SINIFI

1.Anıl Özşeker (BEMK-KTM), 2.M. Emin Musaoğlu (IZMOK-KTM), 3.Tolga Demir (Kartepe-KTM)

EC SINIFI

1.Ömer Bulduk (AVMK-KTM), 2.Salih Çarpışantürk (AVMK-KTM), 3.Furkan Asan (SMSK-KTM)

VETERAN SINIFI

1.Savaş Serim (Kartepe-KTM), 2.Gökhan Güzelay (Sarıyer-KTM), 3.Erdem Gülüş (FOSK-KTM)

KADINLAR SINIFI

1.İrem Ertüzün (Sarıyer-KTM), 2.Ayşe Kamiloğlu (AVMK-KTM)

Türkiye ATV Şampiyonası açılış ayağında ATV GP'de Ahmet Özgül (TITUS-Polaris) birinci, Burak Kaya (STMOK-Canam) ikinci ve Görkem Gül'de (F-Polaris) üçüncü sırayı elde etti.

S1 SINIFI

1.Haktan Özkul (BAMOS-Canam), 2.Hasan Yatgın (ANMOT-Canam), 3.Y.Anıl Arseven (STMOK-Canam)

S2 SINIFI

1.Ahmet Özgül (TITUS-Polaris), 2.Burak Kaya (STMOK-Canam), 3.Görkem Gül (F-Polaris)S

S3 SINIFI

1.Mithat Cankaya (F-Polaris), 2.Hüseyin Can Şimşek (SMYRNA-Polaris)