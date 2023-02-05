İstanbul'da etkili fırtına ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan fırtına ve kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapacağı kalkışlı ve varışlı toplam 170 seferini iptal ederken Pegasus Hava Yolları ise bugünkü seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de zaman zaman aksamalar meydana gelirken, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 17.00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, yarın ise yüzde 10 oranında azaltmaya gidileceği belirtilmişti. Seferlerin iptaline ilişkin bir açıklama da Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından İstanbul kalkışlı-varışlı seyahati bulunan yolculara yaptığı bilgilendirmede 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı-varışlı 18 seferin Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus bugünkü Sabiha Gökçen seferlerini iptal etti

Pegasus Havayolları olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Pegasus Havayollarından yapılan açıklamada İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşandığı belirtilerek 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşların iptal edildiği 6 Şubat tarihinde iptal olan seferlerin son durumunun da internet sitesi üzerinden öğrenilebileceği belirtildi. Açıklamada bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak yapabilecekleri hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği belirtildi.