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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle vapurlar güçlükle ilerledi

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Boğaz'da seyreden vapur ve teknelerin fırtına nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü. İstanbul Şehir hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara şiddetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Şehir hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Sabah saatlerinde bazı İstanbul Şehir hatları seferleri kontrollü bir şekilde yapıldı. Denizde seyreden yolcu vapurlarının ve teknelerin fırtına nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

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