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İstanbul'da etkili olan kar yağışı drone ile görüntülendi

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, beyaza bürünen megakentin kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başlarken, beyaza bürünen megakentin kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, megakentin bazı bölgelerini adeta beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluşturan megakentin görüntüsü drone ile görüntülendi.

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