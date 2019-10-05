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İstanbul'da etkili olan yağmur, bazı ağaçları yola devirdi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Bakırköy’de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildiMeteoroloji 1.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Bakırköy'de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildi



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, birçok noktada su birikintilerine sebep oldu.


Yağmur ve rüzgar sebebiyle de bazı noktalarda ağaçlar köklerinden ve gövdelerinden savrularak yola düştü. Ağaçların düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi.


Bakırköy'de ise Sultançiftliği ve İncirli Caddesi civarında devrilen ağaçlar yolları ve apartman önlerini kapattı.

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