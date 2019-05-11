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İstanbul'da etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.


İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağmur öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim ve Eminönü'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar, üstü kapalı alanların altına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken kimilerinin de bir anda bastıran yağmur nedeniyle koştuğu o anlar kameralara yansıdı.


Öte yandan, yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

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