İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasındaki kavga kamerada

İstanbul'da ev sahibi, kiracı kavgasına bir yenisi eklendi. Kiracısını çıkartmak isteyen ev sahibi, kiracısının kapısına gelerek olay çıkarttı. Terliklerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da evden çıkartılmak istenen kiracı, olumsuz yanıt verince ev sahibinin ailesi tarafından evi basıldı. Kapı önünde başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, bölgede bulunan kira fiyatlarının altında kira ödeyen kiracı yasal hakkı gereği bu sene belirli oranda zam bedelini ödemeyi kabul etti. Ancak ev sahibi bu durumdan rahatsız olarak, kiracısının çıkmasını istedi. Daha sonra telefonda başlayan atışma, evin önünde devam etti. Ev sahibinin aile bireyleri ile birlikte kiracısının kapısının önüne gidince ortalık karıştı. Çıkan kavgada terlikler havada uçuşurken, kiracı o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Her iki taraf birbirinden şikayetçi olarak karakola gittiler.