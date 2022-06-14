İstanbul'da ev sahibini öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı: Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kağıthane'de bir süredir evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibini, çıkan kavgada silahla göğsünden vurarak öldüren katil zanlısı kiracı adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, ‘Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil' dedi. Bana, ‘Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı" dediği belirtildi.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 43 yaşındaki kiracı Hamza Ç., ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir, kiracı Ç.'nin eve kız arkadaşlarını getirmesi ve kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başlamıştı. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza Ç., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurmuştu.

Katil zanlısı kiracının ifadesi ortaya çıktı

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kağıthane polisi katil zanlısını yakaladı

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Hamza Ç.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan Ç. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. İşlemleri tamamlanarak “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Hamza Ç. adliyeye sevk edildi.

“900 liralık kiramı 2 bin 500 liraya çıkarttı”

Öte yandan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şahıs ifadesinde, “İki senedir Harmantepe Mahallesi'nde oturuyorum. Bütün kiralarımı günü güne eksiksiz ödedim. İkametin bedeli 900 kiraydı ve ödemeler de buna göre oldu. Evde tek başıma yaşıyorum. Bunun dışında da bir kız arkadaşım gelmektedir. Başka da gelen giden yoktur. Ev sahibi son iki aydır kira bedelini 2 bin 500'e çıkartacağını söyledi. Ben de kontratın dolmadığı için buna hakkının olmadığını söyledim” dediği öğrenildi.

“Bana ölüm tehditlerinde bulundu, ben de korktum”

Şahsın devam eden ifadesinde, “Buna rağmen ısrarla evimin önüme gelip beni rahatsız etmeye başladı. Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, ‘Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil' dedi. Bana, ‘Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Bundan huzursuz oldum ve bana zarar vereceğinden korktum. Son 1 haftadır da her gün gelmeye başladı. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

“Şenel benim kız arkadaşım saldırmaya kalktı”

Şahsın ayrıca, “2-3 gün önce de sopayla gelerek kapıyı yumruklayarak içeriye girmek istedi. Bundan sonra sopa değil silah olacak, millet kaç lira kira veriyor sen ne veriyorsun. Hakaret ve küfürler etti. Benim yakama yapıştı, ‘ Şenel benim kız arkadaşıma saldırmaya kalktı. Yumruğunu sıkıp hakaret etti. Bende bir anlık korkuyla tabancayı elime alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim” söylediği öğrenildi