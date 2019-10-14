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İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

İstanbul’da dairelere girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'da dairelere girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.


Küçükçekmece ve Esenyurt İlçelerinde gerçekleşen evden hırsızlık ihbarlarının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin 15 gün içerisinde 3 farklı adresten yaklaşık 20 bin lira para, kol saatleri, dizüstü bilgisayar ve cep telefonları çaldığını tespit eden ekipler şüphelilerinin peşine düştü.


Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, hırsızlık olaylarının 5 şüpheli tarafından gerçekleştirdiğini gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler bıyıklı şüpheli Fikri M.'nin daha önceki operasyonlarda gözaltına alındığını fark etti. Yapılan operasyonda Fikri M.(23), Resul Ö.(19), Serdar D.(25), Ahmet Can G.(30), Mustafa D.(25) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlan şüpheliler mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fikri M.(23), Resul Ö.(19), Serdar D.(25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ahmet Can G.(30), Mustafa D.(25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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