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İstanbul'da far çetesi çökertildi

İstanbul’da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızları polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızları polis ekiplerince yakalandı. Şahısların 200 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi. Far hırsızlığı kameraya yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Maltepe ve Kartal'da Kasım ve Aralık aylarında meydana gelen 11 adet far hırsızlığı yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerlerine araçla geldiklerini ve park halinde bulunan otomobillerin farlarını saniyeler içerisinde sökerek çalıp kaçtıklarını belirledi ve şahısları yakalamak için geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı.



Yılbaşı öncesi operasyon


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şahısların önce eşkalilerini daha sonra kimliklerini tespit eden ekipler, 28 Kasım günü yapılan eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi evlerinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden Mustafa B.(35), oto tamirci olduğu ve diğer 3 şüphelinin genellikle gece saatlerinde çaldıkları farları Mustafa B.'nin dükkanına getirip orada satıldığı bilgisi elde edildi. Diğer 3 şahıstan Emir B.(19), 13 suç kaydı, Mahmut A. (21) 33 suç kaydı ve Hamza M. (20) 5 suç kaydı olduğu bilgisi öğrenildi. Gözaltına alınan Hamza M, Mahmut A ve Emin B. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa B.'ise savcılığın aldığı kararla serbest bırakıldı.



Saniyeler içerisinde çaldılar


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsıların olay yerlerine araçla geldikleri ve park halindeki araçların farlarını saniyeler içerisinde çaldıktan sonra araçlarına binerek olay yerlerinden ayrıldıkları görüldü.

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