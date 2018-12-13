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İstanbul'da farklı adreslere uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) ekipleri, kentin bazı ilçelerinde, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yakalanan zanlılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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