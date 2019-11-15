İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da feci kaza kamerada

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer Yeniköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, lüks bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer Yeniköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, lüks bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Feci kaza kameralara yansırken sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 MK 0077 plakalı lüks otomobili kullanan Ahmet A. (37) süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Hızla seyreden otomobil, o sırada cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Zeynep U.'ya (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta savrulan kadın, ağır yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı kadını ambulansla İstinye Devlet Hastanesine kaldırdı. Başından ağır şekilde yaralanan kadın, buradaki müdahalenin ardından Şişli'deki bir özel hastaneye sevk edildi.


Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kadının hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.