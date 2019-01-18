İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Aramanın ardından şüpheliler gözaltına alındı.


Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesinde bir adrese bakın yaptı. Burada bir şüpheli gözaltına alınırken, ekipler adreste bir süre arama yaptı.


Kentin çeşitli ilçelerinde operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.