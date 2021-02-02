İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu

İstanbul’da FETÖ/PDY’ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, il genelinde Fetullahçı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres Kağıthane Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta bulunan bir site oldu. Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.