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İstanbul'da fırtına etkili oluyor

Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz'da şiddetli dalgalar oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgâr sabah saatlerinde etkisini arttırdı.


Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Üsküdar sahilde fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, dalgalar dalgakıran boyunu aştı. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalanan bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmeden yoluna devam etti.

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