İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul’da dün yapılan “Turuncu” fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

İstanbul'da dün yapılan “Turuncu” fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.


Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Rüzgarlı hava sabah saatlerinde Sarayburnu Sahilinde etkili olmaya başladı. Rüzgarın şiddeti yer yer kuvvetli oldu.


Rüzgar sahilde bulunan ağaçların da sallanmasına neden olurken, fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.