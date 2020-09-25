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İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince, 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, yerli ve yabancı kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri belirlenen kişileri yakalamaya yönelik önceden belirlenen 10 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerle birlikte 21'i Türk, 8'i yabancı toplam 29 kadın da kurtarıldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kadınlara fuhuş yaptıran ve fuhuşa yer temin ettikleri belirlenen 10 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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