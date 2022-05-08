İstanbul'da “Gargamel” lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı

Operasyon esnasında polise mukavemet eden iki şahıs da gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır 42 parça marihuana ve 353 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, "Gargamel" lakaplı uyuşturucu tacirini takibe aldı. Şüpheli şahsın Harmantepe Mahallesi'nde bir adrese girdikten yaklaşık 10 dakika sonra çıktığını gören polis, şahsın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Cemalettin Y. etkisiz hale getirilerek üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden 1.5 gram marihuana çıkması üzerine evinde gerçekleştirilen detaylı aramada satışa hazır 42 parça halinde 53 gram marihuana ve 965 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Öte yandan Ortabayır Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında bir kişinin uyuşturucu hap satışı yaptığı ve evde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine Kağıthane polisi harekete geçti. Polis ekipleri, binayı bir süre takibe aldı. Şüpheli şahsın Ahmet A. olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eve baskın yapan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan aramalarda 353 adet uyuşturucu hap, 1.5 gram mariuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 340 lira ele geçirdi. Evde arama yapıldığı sırada şüpheli şahsın yakınları Mehmet A. ve Mehmet Ö. polis ekiplerine mukavemette bulundu. Şahıslar torbacı Ahmet A. ile birlikte gözaltına alındı.

Torbacılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen torbacılar Cemalettin Y. ve Ahmet A., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polise saldıran Mehmet A. ve Mehmet Ö. ise “görevli memura mukavemet” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.