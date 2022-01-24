İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Gece yollarda kalan araçların patinaj çektiği görülürken bir motosikletlininde ayaklarını yere sürerek yavaşladığı görüldü.


İstanbul'da etkisini aralıklarla gösterecek olan kar yağışı şiddetini gece saatlerinde arttırdı. Farklı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldığı görülürken sürücülerde zor anlar yaşadı.


Ayaklarını yere sürterek yavaşlamaya çalıştı


Yoğun kar yağışından dolayı yolda gitmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsü de ayaklarını yere sürterek yavaşlamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraya yansıdı.


Kar yağışının kent genelinde etkisini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

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