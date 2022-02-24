İstanbul'da “gece torbacısı” çöp evde kıskıvrak yakalandı

Yapılan aramalarda çok miktarda ve sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, özellikle gece geç saatlerde gençlere uyuşturucu madde satışı yapan Türkmenistan uyruklu Murat R.yi fiziki takibe aldı. Adresi tespit edilen şahsın, Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki evine baskın yapıldı. Baskında yakalanan şüpheli Murat R.'nun üzerinden dört parça halinde 3.2 gram eroin, üç parça halinde 2.8 gram “Metamfetamin” adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 860 lira nakit para çıktı.

Gece torbacısı çöp evde yakalandı

Adreste yapılan aramalarda ise 58 gram Eroin maddesi, 31 adet uyuşturucu hap, beş gram “Metamfetamin” adlı uyuşturucu madde, 10 gram Afyon Sakızı, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 360 lira nakit para bulundu. Aramalarda ve şahsın yakalandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Emniyette “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti” suçundan adli işlemi yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.