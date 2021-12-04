İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da gemi ile tekne çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Kavağı açıklarında bir gemi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Anadolu Kavağı açıklarında, M/v Karadeniz-5 gemisi ile gezi teknesi olarak kullanılan Kalpazankaya isimli gemi çarpıştı. Yaşanan olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile kazaya müdahale etti. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, çevre kirliliğinin yaşanmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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