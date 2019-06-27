İstanbul'da girişimcileri ile buluşan QNET, Türkiye'deki büyüme hedefini tazeledi

Doğrudan satışın Asyalı temsilcisi QNET Türkiye, Istanbul'da bağımsız temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen “QNET Girişimcileri Güçlendiriyor” konseptli fuarda QNET ürünleri tanıtıldı. QNET ürün eğitmenlerinin de yer aldığı fuarda, bağımsız temsilcilere hem girişimcilik konusunda hem de QNET'e özel markalara ait ürünlerle ilgili bilgiler aktarıldı.

Hem dünyada hem de Türkiye'de doğrudan satış sektöründeki önemli oyuncularından biri olan QNET'in, her yıl halka açık olarak düzenlediği ve gelenekselleşen fuarına bu yıl da yoğun ilgi vardı. Geçtiğimiz hafta yoğun katılımın olduğu İzmir Fuarı'ndan sonra İstanbul'da da QNET'in ev ve yaşam, sağlık, bakım ve güzellik, saat ve takı, tatil kategorilerdeki ürünleri tanıtıldı. Daha fazla kişinin kendi işini kurmasına öncülük eden QNET, fuarda sektör dinamiklerini girişimcileri ile paylaştı.

Girişimciliği güçlendirmek adına da bağımsız temsilcilerini global eğitmenleri ile bir araya getirdiklerini belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, fuarda; “Türkiye üzerinden Orta Asya ve Rusya'da 20'den fazla ülkedeki satış ağını yönetiyoruz. Bugün Türkiye'de ürettiğimiz birçok ürünü bu ülkelere ihraç ediyoruz. Türkiye'deki üretimimizi arttırarak ihracat kapasitemizi yükseltmeyi ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bütün bu hedeflerimizde sizler en büyük motivasyon kaynağımızsınız. Sizlerin desteğiyle iş hedeflerimizi çok daha yukarılara taşımak istiyoruz” dedi. Geyik; iş hacmimizin genişlemesi yeni temsilcilerle her geçen yıl büyümemizi de artırıyor şeklinde konuştu.

Sermayesiz iş kurma ve kendi zamanını yönetme gibi fırsatlar sebebiyle, birçok kişinin doğrudan satışı tercih ettiğinin altını çizen Geyik; “Türkiye pazarının taşıdığı potansiyel ve genç nüfusa sahip olmanın verdiği avantajlar ile doğrudan satış Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde büyüyor” dedi.