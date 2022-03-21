İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Operasyonlarda 90'ı Afganistan, 20'si Pakistan, 12‘si Mısır, 22'si Bangladeş, 21'i Suriye ve 8‘i farklı uyruklara sahip olmak üzere toplam 173 düzensiz göçmen kurtarıldı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, “Göçmen Kaçakçılığı” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 10 ve 21 Mart tarihleri arasında Fatih, Zeytinburnu, Esenler ve Silivri ilçelerinde 5 farklı operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında düzensiz göçmenleri şok evlerinde insani olmayan koşullarda barındıran 5 şüpheli yakalanmış, operasyonlarda 90'ı Afganistan, 20'si Pakistan, 12‘si Mısır, 22'si Bangladeş, 21'i Suriye ve 8‘i farklı uyruklara sahip olmak üzere toplam 173 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İnsan kaçakçılarının üçü tutuklandı

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne havale edilirken, 5 göçmen kaçakçısı ise emniyette ifadeye alındı. Zanlılardan biri ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, insan kaçakçısı 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Operasyonda ele geçen malzemeler emniyette sergilendi

Diğer taraftan operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Sergilenenler arasında 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 3 bot pompası, iki çadır, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 17 fişek, 8 bin 710 lira para ve çok sayıda kamp malzemesi yer aldı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 minibüse de el konulduğu belirtildi.