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İstanbul'da göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Zincirlikuyu-Ulus yolu adeta göle döndü.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Zincirlikuyu-Ulus yolu adeta göle döndü. Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar araç içerisinde beklemeye devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi kara bulutlar şehrin üzerini kapladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Beşiktaş Zincirlikuyu-Ulus yolunda ise yol adeta göle döndü. Göle dönen yolda birçok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların içerisinde vatandaşlar beklemeye devam ediyor.

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