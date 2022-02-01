İstanbul'da görünmez kaza kamerada

İstanbul Beyoğlu'da geri manevra yapan bir otomobil, yolda yürüyen yaşlı kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere düşen ve hafif şekilde yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesinde geçtiğimiz aylarda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta 34 DPH 371 plakalı otomobille ilerleyen Cahit Gezer, geri manevra yapmaya başladı. Sürücü manevra yaptığı esnada yolda yürüyen Beyhan Akar'a çarptı. Kaza sonucu yere başını çarpan kadın bayılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yolda yürürken otomobil çarptı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen yaşlı kadına otomobilin çarptığı ve kadının çarpmanın etkisiyle kaldırıma düştüğü görülüyor.

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.