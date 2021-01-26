İstanbul'da gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı depoya polis baskını

İstanbul'da gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı depoya düzenlenen operasyonda 40 milyon lirayı bulan oyuncak ve çeşitli türden eşyalar geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurda sokulan oyuncak ve çeşitli türden eşyaların piyasaya sürülmek üzere depoda bekletildiği istihbaratını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, dün Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde bulunan bir depoda gümrük kaçağı ve yurda farklı beyanlarla kaçak olarak girişi yapılan eşyaların bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lirayı bulan 25 milyon karnaval balonu, 35 bin tane dijital ve manüel oyuncak, 2 bin 82 adet biblo cinsi hediyelik eşya, 650 adet çeşitli ebatlarda saç kesme makinesi, tornavida, kurbağacık ve çantadan oluşan hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilirken, ele geçirilen gümrük kaçağı eşyalar emniyet avlusunda sergilendi.