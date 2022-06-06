İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

İstanbul Arnavutköy’de gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler görenleri mest etti.

İstanbul Arnavutköy'de gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler görenleri mest etti. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı.


İstanbul'da dün gün batımında gökyüzü kızıla büründü. Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde ise gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. İzleyenleri mest eden gün batımı manzarası kartpostallık kareler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

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