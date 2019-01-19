İstanbul'da gün doğumu kameralara yansıdı

İstanbul'da kuşlar ve bulutlar eşliğindeki gün doğumu görsel bir şölene dönüştü. Kızıla boyanan kentte tarihi yarımadanın semalarında güneşin yüzünü gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da tan yerinin ağardığı anlarda güneşin yüzünü göstermesi görsel bir şölen sundu. Güneşin bulutların arasından süzüldüğü anlarda yansıyan kızıllık tarihi yarımadayı kırmızıya boyarken ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Belgesellik görüntülere sahne olan gün doğumu, İstanbul manzarasıyla ünlü Eminönü'nden görüntülendi. Tarihi ve yeni yapıların ardından semaya çıkan güneş kartpostallık görüntüler oluşturdu. Martı ve sığırcık kuşlarının sesleri de bu görsel şölene katkı sağladı.