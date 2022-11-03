İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti

İstanbul’da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. O anlar havadan görüntülendi.



İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kartal ilçesi ve çevresinde güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan kimisi o anları cep telefonu ile kayda aldı.



Gökyüzünde oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

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