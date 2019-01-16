İstanbul'da günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da günbatımın kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parçalı bulutların kızıla dönüşmesi vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

İstanbul'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, İstanbul'u kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Nadir olarak görülen gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar günbatımının güzelliğini yaşadı. Hem tarihi hem de yeni yapıların ardından görünen gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.