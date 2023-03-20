İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 67 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

D-100 Karayolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.